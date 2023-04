Or Tata: lekken appjes naar pers kwalijk, escalatie bewuste keuze

De centrale ondernemingsraad van Tata Steel noemt het “kwalijk” dat leden hebben gekozen om screenshots van conversaties in een WhatsAppgroep te lekken naar de pers. Dat meldt de or in een verklaring aan personeel van het staalbedrijf. In die groep van een deel-ondernemingsraad van Tata deden werknemers ferme uitspraken over de aan Extinction Rebellion verwante actiegroep Kappen met Kolen. Leden van die groep willen maandag een ‘die-in’ houden bij de toegangspoort van Tata door als ‘lijken’ op de grond te gaan liggen.

“De centrale ondernemingsraad hecht grote waarde aan een cultuur waarin we elkaar ook aanspreken als er uitlatingen gedaan worden die respectloos en kwetsend zijn”, meldt de raad in de verklaring. “Het is dan des te kwalijker dat er bewust gekozen is om te lekken naar de pers, in plaats van dit eerst bespreekbaar te maken binnen de or, de centrale or, bij een vertrouwenspersoon of via het anonieme meldsysteem van Tata Steel Nederland voor misstanden.” Volgens de centrale ondernemingsraad is door het lekken “bewust de weg van de escalatie gekozen”.

Het Noordhollands Dagblad meldde zaterdag in het bezit te zijn van screenshots van conversaties in een WhatsAppgroep van een deel-ondernemingsraad van Tata. Vicevoorzitter van de centrale or Gerrit Idema zegt volgens de krant: “Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken.” Een ander lid van de ondernemingsraad voegt toe: “Arbeit macht Frei wou ik erbij zetten als hint.” Een ander or-lid schrijft: “Hebben wij die kist nog ergens liggen die we hebben gebruikt met de stakingen? Kunnen we ze gelijk wegdragen”, met toevoeging van smileys en een plaatje van een lijkkist.

De centrale raad geeft aan verder in gesprek te gaan met de collega’s die de uitlatingen hebben gedaan. Het lekken naar de pers zal “zeker óók aan de orde komen”. Idema ging zondag al door het stof. Hij meldde dat zijn reactie kwam “uit teleurstelling en emotie op het feit dat ik er moeite mee heb dat we elkaar het leven zuur maken”, maar dat hij die teleurstelling niet zo had mogen verwoorden. De centrale or zegt nu de verklaring en excuses van Idema te “prijzen”.

Voorzitter van de centrale or Cinta Groos laat weten niet op de gesprekken vooruit te willen lopen. Ook niet op de consequenties voor de or-leden die zich in de appgroep hebben uitgelaten. Hetzelfde geldt voor een woordvoerder van Tata Steel, anders dan dat het bedrijf “niet lichtzinnig omspringt” met de uitspraken. Eerder liet het bedrijf al weten “zo snel mogelijk alle feiten boven water” te willen krijgen en met de betrokkenen een “stevig gesprek” te gaan voeren. “Op basis daarvan zullen wij bekijken welke maatregelen genomen moeten worden”, aldus Hans van den Berg, topman van Tata Steel Nederland.