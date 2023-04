Shell koploper in AEX na productieverlaging oliekartel OPEC+

Shell stond maandag bij de winnaars op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het olie- en gasconcern profiteerde van een sterke stijging van de olieprijzen na het verrassende besluit van oliekartel OPEC+ om de productie vanaf mei met meer dan een miljoen vaten te verlagen. Ook elders in Europa gingen de oliefondsen daardoor flink omhoog.

Shell won in de vroege handel 4 procent op het Damrak en was daarmee koploper in de AEX-index. Het Britse BP klom 4,3 procent in Londen en het Franse TotalEnergies steeg 4,2 procent in Parijs. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en bodemonderzoeker Fugro werden tot 2,2 procent hoger gezet op Beursplein 5.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom maandagochtend 5,3 procent tot 79,64 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd ook 5,3 procent duurder, op 84,14 dollar per vat. Volgens Saudi-Arabië is de productieverlaging een voorzorgsmaatregel die moet helpen de oliemarkt te stabiliseren. Door de stijgende olieprijs kan de inflatie weer worden aangejaagd. Daardoor kunnen centrale banken mogelijk langer doorgaan met het verhogen van de rente om de inflatie aan te pakken.

De AEX noteerde kort na aanvang een plus van 0,4 procent op 759,05 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 959,98 punten. De hoofdgraadmeters in Londen en Parijs lieten plussen tot 0,6 procent optekenen. De DAX in Frankfurt was vrijwel onveranderd.

In Zürich kon UBS (plus 0,7 procent) op belangstelling rekenen. Zakenkrant Financial Times meldde zondag dat de Zwitserse justitie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de door de overheid gesteunde overname van Credit Suisse door UBS. Daarnaast schreef de SonntagsZeitung dat UBS zijn personeelsbestand met 20 tot 30 procent gaat verminderen als de overname van Credit Suisse is afgerond. Dat betekent dat er wereldwijd tot zo’n 36.000 banen worden geschrapt, waarvan zo’n 11.000 in Zwitserland.

Veevoerbedrijf ForFarmers (min 1,5 procent) maakte bekend dat topman Theo Spierings om gezondheidsredenen en privéomstandigheden zijn functie neerlegt. De raad van commissarissen heeft Pieter Wolleswinkel benoemd tot nieuwe topman.

De euro noteerde op 1,0813 dollar, tegen 1,0866 dollar bij het slot van de Europese handel op vrijdag.