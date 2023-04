Shell voert groene AEX aan na beperking olieproductie OPEC+

Olie- en gasconcern Shell is maandag bovenaan de AEX geëindigd na een onverwachte productiebeperking van de OPEC+. De olieproducerende landen willen de prijs van olie stutten. Beleggers zijn daar opgetogen over omdat dit tot hogere winsten voor Shell kan leiden. Het Britse bedrijf werd 4,1 procent hoger gezet.

Branchegenoten als BP (plus 4,3 procent), TotalEnergies (plus 5,9 procent) en Eni (plus 4,1 procent) werden op andere Europese beurzen ook flink hoger gezet. Tankopslagbedrijf Vopak daarentegen eindigde vrijwel onderaan de MidKap op de Amsterdamse beurs. Als er minder olie wordt geproduceerd en als de prijzen hoger zijn is er minder vraag naar opslagruimte.

De olieprijzen gingen door de aankondiging van de OPEC+ ook hard omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 6,3 procent duurder en kostte 80,42 dollar. Brent-olie werd voor 84,80 dollar per vat verhandeld, een prijsstijging van 6,2 procent.

De AEX-index sloot 0,3 procent in de plus op 758,41 punten. De MidKap verloor 0,6 procent en sloot op 955,52 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,5 procent. Die in Frankfurt eindigde 0,3 procent in de min.

Behalve Shell stond ook ING bij de grote stijgers in de hoofdindex in Amsterdam met een plus van 1,9 procent. Een staking op dinsdag bij de bank in Nederland werd opgeschort na een nieuw loonbod van de bank. Ook wordt een groot contract met de Vlaamse overheid met twee jaar verlengd.

DSM werd 0,3 procent hoger gezet. Het bedrijf kreeg Indiase goedkeuring voor de fusie met het Zwitserse Firmenich. Vorige week had DSM de aanmeldingstermijn voor die fusie nog verlengd omdat die goedkeuring ontbrak.

Bij de kleine bedrijven op de Amsterdamse beurs steeg NX Filtration 2,5 procent. In een rapport van het RIVM over drinkwater werd gesproken over nieuwe filtermethodes, een van de zaken waar dat bedrijf zich mee bezighoudt.

In Zürich verloor UBS 2,9 procent. Zakenkrant Financial Times meldde dat de Zwitserse justitie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de door de overheid gesteunde overname van Credit Suisse door UBS. Daarnaast schreef de SonntagsZeitung dat UBS zijn personeelsbestand met 20 tot 30 procent gaat verminderen als de overname van Credit Suisse is afgerond. Dat betekent dat er wereldwijd tot zo’n 36.000 banen worden geschrapt, waarvan zo’n 11.000 in Zwitserland.

De euro was 1,0892 dollar waard, tegen 1,0866 dollar op vrijdag.