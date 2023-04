Topvrouw ANWB wordt commissaris bij KPN

ANWB-directeur Marga de Jager wordt commissaris bij telecombedrijf KPN. Daar moet ze Chantal Vergouw opvolgen die onlangs werd voorgedragen als uitvoerend bestuurder voor de zakelijke markt.

De 54-jarige De Jager staat volgens KPN te boek als een ervaren bestuurder. Sinds 2021 staat ze als eerste vrouw aan het hoofd van de ANWB, die meer dan 5 miljoen leden telt en bekend is van diensten als de Wegenwacht. Daarvoor was ze onder meer directeur van de alarmcentrale van de reizigersorganisatie. Ook heeft ze verschillende commerciële functies gehad bij autoleasebedrijf Leaseplan.

De benoeming van De Jager gaat pas in na een besluit van de aandeelhouders. KPN zal daarom binnenkort een buitengewone aandeelhoudersvergadering organiseren. Voor De Jager is dit niet haar eerste commissariaat . Ze is ook voorzitter van de raad van commissarissen van Unigarant, oftewel de verzekeringsactiviteiten van de ANWB. Daarnaast is zij lid van de raad van advies van KWF Kankerbestrijding en ze is voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, een belangenvereniging waarbij onder meer de ANWB, RAI Vereniging en NS zijn aangesloten.