Zenderbaas Stenders steunt overname Radio Veronica

Zenderbaas Rob Stenders van Radio Veronica steunt de verkoop van zijn zender aan Mediahuis. Hij begrijpt dat hierdoor de kans op een FM-frequentie voor het station wordt vergroot. “Alle manieren om Veronica zoveel mogelijk kans te geven op een FM-frequentie zijn voor mij legitiem”, laat Stenders desgevraagd weten. “Dit zou wel eens de beste manier kunnen zijn.”

Maandag werd bekend dat Radio Veronica is verkocht aan Mediahuis. Talpa Network, het moederbedrijf van Radio Veronica, Radio 10, Radio 538 en Sky Radio, liet weten dat die beslissing te maken heeft met de aanstaande veiling van de FM-frequenties. Aanbieders van commerciële radio mogen maximaal nog maar drie frequenties hebben, wat betekent dat Talpa in ieder geval een van de huidige vier vergunningen zal kwijtraken.

Stenders heeft sinds 2020 samen met Caroline Brouwer, indertijd ook zijn collega bij NPO Radio 2, de leiding over Radio Veronica. Zijn toekomst is nu onzeker. Volgens Talpa ligt het “zeker in de lijn der verwachtingen” dat Stenders kan blijven. “De komende periode wordt de overeenkomst gefinaliseerd. Tot die tijd blijft Radio Veronica onder de vlag van Talpa Network en zijn er nog geen concrete veranderingen.”

Ook voor het andere personeel van de radiozender is er onzekerheid. Talpa liet eerder al weten de gevolgen van de verkoop voor het personeel te onderzoeken en een adviesaanvraag te gaan doen bij de ondernemingsraad.