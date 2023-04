Aziatische beurzen overwegend hoger, elektrische auto’s omlaag

De stemming op de Aziatische aandelenmarkten was dinsdag overwegend positief, gesteund door een hoger slot van Wall Street. Het sentiment werd wel wat gedrukt door zorgen over het eerdere besluit van oliekartel OPEC+ om de productie verder te verlagen. Daardoor gingen de olieprijzen verder omhoog, waardoor de vrees voor inflatie weer werd aangewakkerd.

Aandelen van Chinese fabrikanten van elektrische auto’s daalden sterk, na de de koersdaling van Tesla van 6 procent maandag. Dat had te maken met tegenvallende verkoopcijfers. Beleggers vrezen dat Tesla de prijzen van zijn auto’s verder gaat verlagen in een poging de verkoop aan te zwengelen. Het aandeel van het Chinese Nio verloor bijna 7 procent, Xpeng werd ruim 5 procent minder waard. Li Auto moest 3,6 procent inleveren.

De Hang Seng-index in Hongkong stond tegen het einde van de handel 0,6 procent lager. De Nikkei in Tokio en de beurs in Shanghai gingen beide 0,3 procent omhoog. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent.

De olieprijs ging verder omhoog, na forse stijgingen maandag. De OPEC+ wil met de productieverlaging van meer dan een miljoen vaten per dag vanaf mei de prijzen stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 80,79 dollar. Brent-olie werd 0,4 procent goedkoper op 85,28 dollar per vat.