Bankaandelen omlaag op Wall Street na waarschuwing baas JPMorgan

De aandelen van Amerikaanse banken, waaronder Wells Fargo en Citigroup, gingen dinsdag in de uitverkoop op Wall Street. Dat gebeurde nadat Jamie Dimon, topman van zakenbank JPMorgan Chase, waarschuwde dat de recente onrust of crisis in de bankensector nog niet voorbij is. “En zelfs als het achter ons ligt, zullen er nog jaren gevolgen van zijn”, schreef hij in een brief aan aandeelhouders.

Wells Fargo en Citigroup leverden tot ruim 2 procent in. JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Bank of America verloren ook tot dik 2 procent en Zions Bancorporation en First Republic Bank zakten tot bijna 6 procent.

Toch zei Dimon dat de situatie lang niet zo erg is als tijdens de financiële crisis van 2008. De brief kwam evenwel op een moment dat beleggers zochten naar aanwijzingen over de toestand van het financiële systeem en de impact van de recente problemen bij banken op de dagelijkse gang van zaken bij financiële instellingen.

Het algehele sentiment op Wall Street was negatief. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent in de min op 33.402,38 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte ook 0,6 procent, tot 4100,60 punten, en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent tot 12.126,33 punten.

Virgin Orbit, het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson, is dinsdag dik 23 procent omlaag gedoken op de beurzen in New York. Het bedrijf heeft faillissement aangevraagd, nadat het niet is gelukt om geld te vinden om de activiteiten voort te kunnen zetten. De onderneming raakte in de financiële problemen na een mislukte lancering van een ruimteraket begin dit jaar.

Tesla verloor ruim 1 procent. Maandag verloor het aandeel van de producent van elektrische auto’s ook al 6 procent na de publicatie van verkoopcijfers in het eerste kwartaal van dit jaar. Beleggers vrezen dat het bedrijf de prijzen verder moet gaan verlagen om de verkoop aan te jagen.

Verder liet de koers van de euro een lichte stijging zien ten opzichte van de dollar. De olieprijzen zetten daarnaast hun opmars voort, na de forse stijging maandag. De OPEC+ wil met de productieverlaging van meer dan een miljoen vaten per dag vanaf mei de prijzen stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 81,00 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 85,28 dollar per vat.