De Unie: maatregel Schiphol kost ‘duizenden hoogwaardige banen’

De maatregel van luchthaven Schiphol om het aantal nachtvluchten te beperken gaat “duizenden hoogwaardige banen” kosten, reageert Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie. “Schiphol kiest eenzijdig voor verdere sloop van de sector.”

Maandagavond werd bekend dat de luchthaven definitief afziet van een ‘tweede Kaagbaan’, een al jarenlang bediscussieerd plan voor een nieuwe start- en landingsbaan naast de huidige Kaagbaan. Mede daarmee moet de overlast voor omwonenden worden beperkt.

Interim-topman Ruud Sondag van de luchthaven liet in het AD al weten dat Schiphol het aantal nachtvluchten gaat beperken en stopt met privéjets. Het vliegveld wordt tussen 00.00 en 06.00 uur gesloten voor vertrekkende vliegtuigen, tot 05.00 uur zullen er geen vliegtuigen landen. Wel kan het nog tot eind 2025 duren voordat die maatregel van kracht wordt.

Volgens Castelein is het draagvlak voor Schiphol met de groei van de luchthaven steeds verder afgenomen. “Doordat de groei met name zit in lowcost airlines met lager betaalde arbeid, draagt Schiphol gemiddeld steeds minder bij aan het verdienvermogen van Nederland. KLM en Transavia vormen het hart van de Nederlandse luchtvaart maar worden keihard geraakt door de nachtsluiting”, aldus de voorzitter van De Unie.

Volgens Castelein kan dat anders. “Overlast laten afnemen zou gecombineerd kunnen worden met krimp van lowcostcarriers als Ryanair en easyJet. Maar EU-wetgeving maakt dat onmogelijk. De overlast van Schiphol neemt weliswaar af door dit besluit, maar het verdienvermogen en daarmee de bijdrage aan de economie ook”, constateert de vakbondsman.