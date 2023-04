Kabinet wil samenwerken met Schiphol op terugdringen geluid

Schiphol heeft een plan gepresenteerd om de geluidsoverlast terug te dringen. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat reageert nog niet inhoudelijk, maar laat alvast wel weten dat hij bereid is om op de genoemde punten samen te werken met Schiphol.

“Schiphol is zich bewust van haar maatschappelijke rol en heeft oog voor de verschillende belangen. Het kabinet verwelkomt deze inzet”, laat Harbers in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De luchthaven wil de geluidsoverlast terugdringen. Schiphol wil nachtvluchten gaan schrappen en worden privÊvliegtuigen en “de meest lawaaiige toestellen” voortaan geweerd. Ook komt er geen tweede Kaagbaan. Harbers laat over dat laatste weten nog voor de zomer daarover een besluit te nemen.

Het kabinet wil dat Schiphol het aantal vluchten terugbrengt naar 440.000 vluchten per jaar. Het luchthavenbedrijf gaf eerder dit jaar nog aan niet verder dan 460.000 vluchten te willen krimpen.