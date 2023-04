Levenslange gratis reparatie Switch-controllers van Nintendo

Nintendo gaat levenslang kapotte Switch-controllers gratis repareren. Het Japanse gamesconcern biedt het kosteloze herstel van alle drift- of responsproblemen van de Joy-Con-controllers ook nadat de normale fabrieksgarantie is verlopen. Hierover is een akkoord bereikt met de Europese Commissie en consumentenorganisaties, meldt de commissie en bevestigt ook toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De consumentenclubs trokken aan de bel in Brussel over terugkerende technische problemen met Nintendo Switch nadat ze tot januari 2021 bijna 25.000 consumentenklachten hadden ontvangen. Bij het spelen van games op de spelcomputer was sprake van controleverlies. Het gamepersonage bewoog zonder de joysticks van de controller aan te raken toch. Het probleem met de op drift geslagen Joy-Con-controllers bestaat al sinds de lancering van de originele Switch-console in 2017 en is bij nieuwere versies als Nintendo Switch Lite consoles niet verholpen.

Tot nu toe lukte het gedupeerde consumenten ook binnen de garantieperiode doorgaans niet om defecte Joy-Con-controllers kosteloos te laten repareren. Daar komt nu verandering in, heeft Nintendo toegezegd.

De gratis reparaties zullen worden uitgevoerd ongeacht de oorzaak, zoals een defect of slijtage, en ook na het verlopen van de fabrieksgarantie, belooft het bedrijf. “Wij zijn blij met het resultaat van deze gezamenlijke actie”, zegt een woordvoerster van ACM. “Dit is goed nieuws voor consumenten, maar ook voor het milieu. Hiermee wordt voorkomen dat apparaten weggegooid of vervangen moeten worden.”