Omwonenden Schiphol blij met beperken nachtvluchten

Omwonenden van Schiphol zijn blij dat er in de nacht veel minder vliegtuigen meer boven hun huizen zullen vliegen. Maandag maakte interim-topman van Schiphol Ruud Sondag bekend dat over een paar jaar ’s nachts tussen 00.00 uur en 06.00 uur ’s ochtends helemaal geen vluchten vertrekken vanaf het vliegveld en dat tot 05.00 uur ’s ochtends geen vliegtuigen zullen landen. Buurtbewoners verenigd in de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) krijgen hierdoor meer nachtrust.

Volgens Sondag wil Schiphol met deze maatregel geluidsoverlast tegengaan. De luchthaven stelt dat het per jaar gaat om 10.000 nachtvluchten minder. Om dezelfde reden stopt de luchthaven ook met privéjets en stapsgewijs met lawaaiige vliegtuigen. De nieuwe regels gaan mogelijk pas eind 2025 in.

RBV ziet ook het verbieden van “volstrekt overbodige zaken- en privéjets” en “herriebakken” als vooruitgang omdat het vliegverkeer dan minder geluidsoverlast en luchtvervuiling veroorzaakt. De stichting vreest wel dat de luchtvaartmaatschappijen vaker overdag en in de avond rond Schiphol gaan vliegen, waardoor de geluidsoverlast blijft. Als het aan de omwonenden ligt, moet Schiphol krimpen.

Het kabinet wil dat Schiphol het aantal vluchten jaarlijks beperkt, van 500.000 naar 460.000. Luchtvaartmaatschappij KLM en luchtvaartbranchevereniging IATA hadden een kort geding aangespannen tegen de Staat om die krimp te voorkomen. RBV is door de voorzieningenrechter als belanghebbende partij toegelaten. Woensdag doet de rechtbank in Haarlem uitspraak.