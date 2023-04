Onlinebank bunq wil uitbreiden naar Verenigde Staten

Onlinebank bunq wil uitbreiden naar de Verenigde Staten en heeft daar een bankvergunning aangevraagd. In de VS wil de Nederlandse bank zich gaan richten op Europese expats en internationale ondernemers die belangen hebben in zowel de VS als Europa. Door bankieren in meerdere valuta aan te bieden, kunnen zij besparen op extra kosten voor wisselkoersen.

De bank wijst op de ongeveer 5 miljoen Europese expats in de VS en denkt dat zij bij bunq kunnen krijgen wat ze in Europa van een bank gewend zijn, terwijl banken in de VS veel minder transparant zijn over hun kosten. “Bunq streeft naar meer diversiteit in de financiĆ«le sector, zodat mensen de vrijheid hebben om te kiezen wat bij hen past”, zegt oprichter en topman Ali Niknam. “We kunnen niet wachten om digital nomads in de VS ook zonder gedoe te laten bankieren.”

Bunq werd in 2012 opgericht door Niknam en was de eerste bank in 35 jaar die een Europese bankvergunning kreeg. Inmiddels is het bedrijf, dat geen kantoren heeft maar alleen een app, actief in ruim dertig landen in Europa. Eind vorig jaar werd voor het eerst een kwartaal met winst afgesloten.