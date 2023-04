Reiskoepel ANVR hekelt aanpak Schiphol over stop nachtvluchten

Reiskoepel ANVR vindt het “onbegrijpelijk en ook volstrekt not done” hoe Schiphol zijn plannen voor een nachtelijke sluiting van de luchthaven naar buiten heeft gebracht. Dat gebeurde zonder overleg met luchtvaartmaatschappijen. “Zo ga je niet met belangrijke partners om”, vindt ANVR-directeur Frank Oostdam. “Ik ben zeer verbolgen over de gang van zaken.”

De ANVR denkt dat het schrappen van nachtvluchten vooral vakantievluchten treft waardoor vliegvakanties duurder worden. “Zo langzamerhand worden de vakantievluchten de paria van Schiphol”, vindt Oostdam. “We moesten al naar Lelystad verplaatsen maar dat blijft voorlopig gesloten en nu weer dit. Terwijl met name vakantievliegers vliegen met de meest zuinige en stille vliegtuigen.”

De ANVR-directeur vindt dat het plan past in het beeld van het “dogmatisch hanteren van het principe ‘krimp om de krimp'” en dat is volgens hem een foute handelswijze. “Leg in de plaats daarvan de airlines strenge geluidsnormen en emissienormen op en geef daarmee op deze manier de prikkel om te innoveren.” Want met de huidige plannen “berokken je de schade bij een specifiek segment van de luchtvaart, namelijk de vakantievluchten”.

Luchtvaartbrancheorganisatie BARIN is ook teleurgesteld dat Schiphol “eenzijdig maatregelen heeft afgekondigd”. “We willen immers allen hetzelfde, zij het in een constructieve dialoog”, zegt voorman Marnix Fruitema. “Helaas heeft Schiphol geen enkel overleg gehad met de luchtvaartmaatschappijen en polariseert daarmee onnodig de discussie.

BARIN zegt zich “grote zorgen te maken” over de gevolgen die enkele maatregelen hebben voor de luchtvaart en de reiziger, “maar ook op de impact die het heeft op het investeringsklimaat.” “Werkgelegenheid staat nu ter discussie”, aldus Fruitema.”Hier wordt met geen woord over gerept door Schiphol.”