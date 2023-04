Schiphol voorziet 10.000 minder nachtvluchten per jaar

De nachtsluiting en het verbod op privéjets op Schiphol moet tot een “stillere, schonere en betere luchtvaart” leiden, meldt de luchthaven.

Schiphol wil dat er geen vliegtuigen opstijgen tussen 00.00 uur en 06.00 uur en dat er tussen middernacht en 05.00 geen toestellen landen. “Dat betekent dat er 10.000 nachtvluchten per jaar minder zijn. Verschuiving naar de randen van de nacht of vroege ochtend willen we zo veel mogelijk beperken”, stelt Schiphol in een persverklaring.

Ook komt er geen tweede Kaagbaan en worden privévliegtuigen en “de meest lawaaiige toestellen” voortaan geweerd. “Om geluidsoverlast te verminderen wil Schiphol lawaaiige vliegtuigen strenger aanpakken, door de bestaande normen stapsgewijs aan te scherpen voor vliegtuigen die op Schiphol mogen landen en vertrekken”, aldus het bedrijf.

Verder wil Schiphol privévliegtuigen en klein zakelijk verkeer weren. “Dit verkeer zorgt voor onevenredig veel geluidsoverlast en CO2 uitstoot per passagier (ongeveer 20 keer zo veel CO2 in vergelijking tot een lijnvlucht). Van deze vluchten is 30 tot 50 procent vakantievluchten naar bestemmingen als Ibiza, Cannes en Innsbruck. Naar de meest gevlogen bestemmingen met privéjets zijn bovendien voldoende lijndiensten beschikbaar”, stelt de luchthaven.

De maatregelen gaan uiterlijk gelden in 2025-2026. “Het aantal ernstig gehinderden rond Schiphol daalt hiermee, volgens de geldende modellen, met ongeveer 17.500 (16 procent) en het aantal omwonenden met ernstige slaapverstoring daalt met ongeveer 13.000 (54 procent),” stelt Schiphol.

Voor de omgeving start Schiphol samen met het Rijk een ‘omgevingsfonds’. Schiphol stelt hier tot 2030 in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar, dat geïnvesteerd kan worden in innovatieve bouwconcepten, woningisolatie en gebiedsontwikkeling om zo de leefomgeving te verbeteren.