Vakbonden uiten medeleven na treinongeluk Voorschoten

Vakbonden in de spoorsector en de bouwbranche tonen hun medeleven aan slachtoffers en nabestaanden van het treinongeluk in Voorschoten dinsdag. Daarbij kwam een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven en vielen negentien gewonden. “De spoorsector is in rouw”, zegt bestuurder Henri Janssen van FNV Spoor.

Bij het treinongeluk dinsdagochtend botsten een passagierstrein en een goederentrein op een bouwkraan van BAM. Het bouwbedrijf was op dat moment betrokken bij werkzaamheden op het spoor bij Voorschoten. Vakbond FNV Bouw & Wonen laat via een woordvoerder weten mee te leven met slachtoffers en nabestaanden. “Het is ernstig en afschuwelijk voor alle betrokkenen”, zegt hij.

Janssen noemt het een “vreselijk drama” voor de betrokkenen en waardeert de inzet van hulpverleners ter plekke. “Geef slachtoffers de ruimte om het te verwerken en bewaar de rust voor het onderzoek. Dat is wel zo chic voor de machinisten.” Onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een onderzoek gestart naar het ongeluk.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Janssen hoopt dat mensen niet gaan speculeren over de oorzaak. “We hebben er vertrouwen in en wachten de resultaten van het onderzoek af.”