Verzekeraars aan kop in hogere AEX-index

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag verder omhoog. De verzekeraars waren koplopers bij de hoofdfondsen op Beursplein 5. Ook elders in Europa lieten de aandelenbeurzen groene cijfers zien.

De AEX noteerde rond het middaguur een winst van 0,7 procent op 763,44 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 960,31 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt werden tot 0,9 procent hoger gezet. De FTSE in Londen deed het wat rustiger aan met een plusje van 0,1 procent.

De verzekeringsbedrijven ASR, NN Group en Aegon stonden in de bovenste regionen van de AEX met winsten tot 3,8 procent. ING deed het ook goed met een stijging van 1,9 procent. Grootste dalers in de hoofdindex waren uitzender Randstad (min 1,5 procent) en zorgtechnologieconcern Philips (min 0,4 procent). BNP Paribas Exane heeft zijn advies voor het aandeel Randstad verlaagd.

Speciaalchemieconcern DSM werd 1,9 procent meer waard. Het bedrijf heeft Indiase goedkeuring gekregen voor de fusie met zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich. Onlangs had DSM de aanmeldingstermijn voor die fusie nog verlengd omdat die goedkeuring ontbrak. Volgens DSM hebben de twee bedrijven nu alle vereiste mededingingsvergunningen om samen te kunnen gaan.

In de MidKap stond de aanbieder van postkluisjes InPost bovenaan met een winst van 3,2 procent, gevolgd door industriebedrijf TKH (plus 2,6 procent). Metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een verlies van 2,6 procent.

Bij de kleinere fondsen won Sligro 1 procent. Het groothandelsbedrijf heeft van de Belgische mededingingsautoriteiten goedkeuring gekregen voor de overname van een deel van de Belgische winkels van Metro.

De olieprijzen borduurden voort op de flinke stijging van een dag eerder na de onverwachte productieverlaging door oliekartel OPEC+. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 80,92 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder, op 85,40 dollar per vat.

De euro was 1,0933 dollar waard, tegen 1,0892 dollar bij het Europese slot maandag.