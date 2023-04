Verzekeraars gewild op hoger Damrak

De beurshandel op het Damrak ging dinsdag bij de opening over een breed front omhoog, geholpen door koerswinsten op Wall Street maandag. Vooral banken en verzekeraars deden het goed. ASR ging aan kop bij de hoofdfondsen met een koerswinst van 3 procent, gevolgd door NN (plus 2,4 procent).

Speciaalchemieconcern DSM werd 1,2 procent meer waard. Het bedrijf heeft Indiase goedkeuring gekregen voor de fusie met zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich. Onlangs had DSM de aanmeldingstermijn voor die fusie nog verlengd omdat die goedkeuring ontbrak. Volgens DSM hebben de twee bedrijven nu alle vereiste mededingingsvergunning om samen te kunnen gaan.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, stond kort na de opening 0,5 procent hoger op 762,52 punten. De MidKap ging 0,4 procent vooruit tot 958,43 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,5 procent omhoog.

De zorgen over het eerdere besluit van oliekartel OPEC+ om de productie verder te verlagen, lijken wat naar de achtergrond verdwenen. Eerder wakkerde die maatregel de vrees voor inflatie opnieuw aan.

De dalers bij de hoofdfondsen in Amsterdam waren op een hand te tellen. Zorgtechnologiebedrijf Philips was een van de grotere dalers met een min van 0,8 procent, na een flinke koerswinst maandag.

Air France-KLM koerste 0,7 procent hoger. Schiphol maakte maandagavond bekend dat de luchthaven ’s nachts dicht gaat. Schiphol wil dat er geen vliegtuigen opstijgen tussen 00.00 uur en 06.00 uur en dat er tussen middernacht en 05.00 uur geen toestellen landen. Dat moet volgens het bedrijf tot een “stillere, schonere en betere luchtvaart” leiden.

Beleggers houden dinsdag ook de naar verwachting laatste jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Credit Suisse in de gaten. De geplaagde Zwitserse bank wordt noodgedwongen overgenomen door zijn grotere concurrent UBS. De bank komt dan oog in oog te staan ​​met aandeelhouders, die niet mochten stemmen over de overname van omgerekend 3 miljard euro.

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam won Sligro 0,7 procent. Het groothandelsbedrijf heeft van de Belgische mededingingsautoriteiten goedkeuring gekregen voor de overname van een deel van de Belgische winkels van Metro. Daardoor is het vrij zeker dat de overname doorgaat.

Het aandeel van veevoerbedrijf ForFarmers kwam niet van zijn plek. Het bedrijf maakte bekend dat het zijn Belgische mengvoeractiviteiten verkoopt aan het agrarische bedrijf Arvesta. ForFarmers krijgt 25 miljoen euro voor de activiteiten.

De olieprijs ging verder omhoog, na de forse stijging maandag. De OPEC+ wil met de productieverlaging van meer dan een miljoen vaten per dag vanaf mei de prijzen stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 80,96 dollar. Brentolie werd eveneens 0,7 procent duurder, op 85,48 dollar per vat.

De euro was 1,0904 dollar waard, tegen 1,0892 dollar bij het slot van de Europese beurzen maandag.