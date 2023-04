Vierdaagse staking bij Rockwool in Roermond

Bij steenwolproducent Rockwool in Roermond is dinsdag een vierdaagse staking uitgebroken. De werknemers eisen een betere cao. Het is inmiddels de derde staking in korte tijd die FNV bij Rockwool uitriep. Volgens bestuurder Paul Smink van FNV Procesindustrie is de staking nodig omdat de directie in de cao-onderhandelingen nog steeds niet tegemoet wil komen aan de eisen van de werknemers.

Rockwool wil volgens FNV niet verder gaan dan een loonsverhoging van 8 procent. Dat is te weinig, daarvan kunnen mensen hun boodschappen niet betalen, aldus Smink. De lonen moeten volgens hem meestijgen met de prijzen in de winkels. De vakbond eist een loonsverhoging van 14,3 procent. “Dat is de enige manier voor de mensen om het hoofd boven water te houden. Zij willen gewoon hun boodschappen kunnen blijven doen.”

Voorzitter John van der Meulen van de FNV kadergroep bij Rockwool zei dinsdag bij het registreren van de stakers in een friture in de buurt van Rockwool dat het niet alleen om de lonen gaat. “Het gaat ook om de manier waarop werknemers behandeld worden. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn, bijvoorbeeld bij het indelen van de roosters.”

“Mensen willen eerlijke arbeidsvoorwaarden”, vulde Smink aan. “Rockwool probeert buiten de ondernemingsraad om het werk zwaarder te maken om nog meer winst te maken voor de aandeelhouders.”

“Mensen zijn het zo beu dat het ledental van de bond in twee maanden tijd verdubbelde”, aldus Smink.

Half maart legde de nachtploeg ook al het werk neer, de eerste staking ooit bij Rockwool in Roermond. Op 23 maart volgde een 24-uurs staking.

Bij Rockwool werken zo’n 1200 mensen.