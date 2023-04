Voorzitter Credit Suisse biedt excuses aan aandeelhouders aan

De voorzitter van Credit Suisse heeft zijn excuses aangeboden aan de aandeelhouders voor de vertrouwenscrisis die heeft geleid tot het einde van de grote Zwitserse bank. Credit Suisse werd recent van de ondergang behoed dankzij een redding door zijn grotere Zwitserse branchegenoot UBS.

Credit Suisse houdt dinsdag zijn allerlaatste aandeelhoudersvergadering. Door de overname van Credit Suisse zagen de aandeelhouders een groot deel van hun investeringen in de 167 jaar oude bank verloren gaan. Ook hadden zij geen zeggenschap over de redding door UBS die werd afgedwongen door de Zwitserse autoriteiten.

Voorzitter Alex Lehmann van Credit Suisse stelt dat er geen tijd meer was om de gang van zaken bij Credit Suisse om te draaien en de zware koersdaling op de beurs tegen te houden. “Het spijt me echt. Ik verontschuldig me dat we niet in staat waren om het verlies van vertrouwen te stoppen”, aldus de voorzitter.