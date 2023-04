Banken en autoconcerns lager op verdeelde Aziatische beurzen

De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een verdeeld beeld zien na de koersdalingen op Wall Street. Daar werd de stemming gedrukt door een tegenvallend rapport over een afzwakkende Amerikaanse banenmarkt. Dat wijst op een economische vertraging, wat de vrees voor een recessie aanwakkerde bij beleggers.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,7 procent lager. Een stijging van de Japanse yen zorgde daarbij voor koersverliezen bij de grote Japanse exportbedrijven. Zo verloren de autofabrikanten Toyota, Honda en Nissan, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, rond de 2 procent. Ook de aandelen van elektronicaconcern Sony (min 1,7 procent) gingen in de verkoop.

De grote Japanse banken Sumitomo Mitsui Financial (min 1,2 procent), Mitsubishi UFJ Financial (min 2,4 procent) en Mizuho Financial (min 0,9 procent) kregen eveneens koersverliezen te verwerken. Op Wall Street gingen de aandelen van Amerikaanse banken dinsdag ook al in de uitverkoop. Dat gebeurde nadat Jamie Dimon, topman van zakenbank JPMorgan Chase, waarschuwde dat de recente onrust of crisis in de bankensector nog niet voorbij is.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde 0,7 procent in de min. Ook in Australiƫ was het sentiment negatief. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,7 procent. De Kospi in Seoul en de beurs in Shanghai gingen echter beide 0,5 procent omhoog.

De olieprijzen zetten ook woensdag hun opmars voort, na de stijgingen van de afgelopen dagen. De OPEC+ wil met de productieverlaging van meer dan een miljoen vaten per dag vanaf mei de prijzen stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 81,03 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 85,31 dollar per vat.