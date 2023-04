Bouwbedrijf BAM verliest op somber gestemd Damrak

Bouwconcern BAM ging woensdag tijdens de ochtendhandel op het Damrak omlaag na het treinongeluk in Voorschoten dinsdag. De bouwkraan die betrokken was bij het ongeluk is afkomstig van het bouwbedrijf en bij het incident kwam ook een medewerker van BAM om. Of de kwestie nog verdere gevolgen heeft voor het bedrijf is nog niet bekend.

Aandelen BAM werden 3,3 procent lager gezet. Dinsdag verloor het bouwbedrijf al 1,5 procent.

De Europese aandelenmarkten deden woensdag een stap terug, in navolging van de verliezen op Wall Street dinsdag. De AEX-index stond tegen het middaguur 0,4 procent lager op 755,65 punten. De MidKap, de index van middelgrote fondsen, zakte 1,1 procent tot 932,93 De beurzen in Parijs en Frankfurt stonden tot 0,4 procent lager. Londen was de positieve uitzondering met een kleine plus van 0,2 procent.

De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI stonden onderaan bij de hoofdfondsen met verliezen variĆ«rend van 1 tot 2,5 procent. Banken en verzekeraars moesten de openingswinsten weer inleveren en koersten eveneens in het rood. De veiliger geachte ‘defensieve’ aandelen zoals Wolters Kluwer (plus 1,4 procent), Heineken (plus 1 procent) en RELX (plus 0,3 procent) waren wel in trek.

In Zwitserland koerste UBS 0,5 procent lager. Het bankconcern houdt woensdag zijn aandeelhoudersvergadering. Colm Kelleher, voorzitter van de Zwitserse bank, zei in aanloop naar de vergadering dat de samenvoeging van Credit Suisse met UBS jaren gaat duren. Ook zei hij dat de integratie van Credit Suisse een groot risico met zich meebrengt.

Op de beurs in Duitsland werd Lufthansa 0,4 procent goedkoper. De luchtvaartmaatschappij heeft zijn cateringactiviteiten verkocht aan investeerde Aurelius Group.

De olieprijzen kozen de weg omlaag na twee dagen van flinke stijgingen. De OPEC+ maakte onlangs plannen bekend om de productie van olie met meer dan een miljoen vaten per dag te verlagen. Dat moet vanaf mei ingaan en is bedoeld om de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 80,53 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 84,82 dollar per vat.