China wil via WTO opheldering over chipafspraken VS en Nederland

China heeft Nederland, Japan en de Verenigde Staten om opheldering gevraagd over het akkoord dat ze zouden hebben gesloten over de exportbeperkingen voor chiptechnologie. De Chinese regering wil dat de drie landen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) informeren over die afspraken, zodat die internationale scheidsrechter voor vrijhandel ze kan onderzoeken.

Het kabinet bevestigde vorige maand extra beperkingen te hebben opgelegd aan chipmachinemaker ASML bij de export van hoogwaardige apparatuur naar China. Japan kondigde onlangs aan dat een aantal chipbedrijven uit het land eerst een vergunning moet aanvragen voor de verkoop van geavanceerde producten aan het buitenland, wat ook neerkomt op een beperking van de export naar China.

Die aankondigingen kwamen na een bijeenkomst van Nederlandse, Japanse en Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers in Washington in januari, waar de landen volgens bronnen van persbureau Bloomberg afspraken bepaalde technologie niet zomaar te verkopen aan China.

Volgens China tasten die afspraken “de principes van rechtvaardigheid en transparantie van de WTO”, meldde staatszender CCTV. Het land beschuldigde de Verenigde Staten ervan een “technologische alleenheerschappij” na te streven en riep Nederland op om daar niet in mee te gaan.

De regering van president Joe Biden nam in het najaar van 2022 al maatregelen om te voorkomen dat China de modernste halfgeleiders kan ontwikkelen. Dat zou nodig zijn voor de nationale en internationale veiligheid, omdat die hoogwaardige chips ook voor militaire doeleinden bruikbaar zijn. China zegt dat die veiligheidszorgen ongegrond zijn.