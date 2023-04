Chipbedrijven onderaan licht lagere AEX, BAM toont klein herstel

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, is woensdag licht lager van start gegaan. De overige belangrijke Europese aandelenmarkten kwamen nauwelijks van hun plaats, na de koersdalingen op Wall Street. Beleggers hebben verder vooralsnog weinig bedrijfsnieuws voorhanden om de handel sturing te geven.

De AEX-index stond kort na de opening 0,1 procent lager op 757,13 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI stonden onderaan bij de hoofdfondsen met verliezen van 0,3 tot 1,2 procent. De MidKap, de index van middelgrote fondsen, zakte 0,4 procent tot 940,07. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt koersten nipt hoger.

Bouwconcern BAM ging bij de opening omlaag, maar wist dit verlies snel om te buigen in een kleine plus van 0,1 procent. Dinsdag werd duidelijk dat de bouwkraan die betrokken was bij het treinongeluk in Voorschoten afkomstig was van het bouwbedrijf. Bij het incident kwam ook een medewerker van BAM om. Of de kwestie nog verdere gevolgen heeft voor het bedrijf is nog niet bekend.

De verzekeraars hoorden, net als dinsdag, bij de koplopers van de hoofdfondsen op Beursplein 5. Aegon, NN en ASR werden tussen de 0,6 en 1 procent hoger gezet.

De olieprijzen zetten ook woensdag hun opmars voort, na de stijgingen van de afgelopen dagen. De OPEC+ maakte onlangs plannen bekend om de productie van olie met meer dan een miljoen vaten per dag te verlagen. Dat moet vanaf mei ingaan en is bedoeld om de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 81,07 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 85,35 dollar per vat.

Op de valutamarkten stond de euro op 1,0961 dollar, tegen 1,0904 dollar rond dit tijdstip dinsdag.