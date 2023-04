Chipfondsen bij grootste dalers in lagere AEX-index

De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI stonden woensdag bij de grootste dalers in een lager gesloten AEX-index op de beurs in Amsterdam. De economische onzekerheid leidde tot voorzichtigheid onder beleggers. Ook bouwbedrijf BAM werd opnieuw lager gezet op het Damrak. De aandelenmarkten elders in Europa lieten een wisselend beeld zien.

De AEX eindigde 0,3 procent in het rood op 755,76 punten. De MidKap daalde 2 procent tot 924,60 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,7 procent. De FTSE in Londen won 0,4 procent.

ASMI, ASML en Besi leverden tot 3,7 procent in. Ook uitzender Randstad en chemicaliƫndistributeur IMCD hadden het lastig met minnen tot 2,9 procent. Brouwer Heineken, levensmiddelenproducent Unilever en informatieleverancier Wolters Kluwer waren de koplopers in de AEX met plussen tot 1,7 procent.

In de MidKap moesten maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en de industriebedrijven Aalberts en TKH stevige koersverliezen slikken, met minnen tot bijna 6 procent. Apothekentoeleverancier Fagron stond bovenaan bij de middelgrote fondsen met een winst van 2,8 procent, gevolgd door tankopslagbedrijf Vopak (plus 2,4 procent).

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 zakte BAM 4,4 procent, na de daling van 1,5 procent een dag eerder. De bouwkraan die betrokken was bij het treinongeluk bij Voorschoten op dinsdag was van het bouwbedrijf en bij de botsing kwam ook een medewerker van BAM om. Of de kwestie verdere gevolgen heeft voor de bouwer is nog niet bekend.

Branchegenoot Heijmans noteerde ex-dividend en duikelde 13 procent in het rood. Dat betekent dat het geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal zorgt voor koersdruk.

De olieprijzen gingen wat omlaag, na de stijgingen in de voorgaande dagen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 80,48 dollar en Brentolie daalde een fractie tot 84,91 dollar per vat. De euro was 1,0922 dollar waard.