Duitse markttoezichthouder kijkt strenger naar Apple

De Duitse mededingingsautoriteit plaatst Apple onder verscherpt toezicht. Dat Amerikaanse techbedrijf heeft in meerdere sectoren veel macht. Daarom krijgt de maker van iPhones een speciale status die marktwaakhond Bundeskartellamt meer mogelijkheden geeft om onderzoeken te openen naar Apple.

Het verscherpte toezicht is mogelijk dankzij een nieuwe mededingingswet die Duitsland in 2021 invoerde. Eerder werd al bekend dat de toezichthouder Google-moederbedrijf Alphabet, Facebook-eigenaar Meta en webwinkelconcern Amazon extra goed in de gaten houdt vanwege hun grote marktmacht in meerdere bedrijfstakken.

Apple bepaalt via de ruim 2 miljard verkochte iPhones voor een groot deel tot welke apps veel smartphonebezitters toegang krijgen en op welke manier, stipt Bundeskartellamt-president Andreas Mundt aan. Apple zit namelijk ook achter besturingssysteem iOS voor iPhones en ontwikkelt zelfs bepaalde chips voor die toestellen. “Deze beslissing stelt ons in staat effectief maatregelen te nemen tegen concurrentieverstorende praktijken.”

Vorig jaar kondigde de toezichthouder al een onderzoek aan naar de regels die Apple ontwikkelaars van apps oplegt voor het volgen van gebruikers. Die benadelen mogelijk externe appbedrijven, ten faveure van eigen apps van Apple.