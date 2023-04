Geen Schiphol-krimp ‘slechtst mogelijke uitslag’ voor omwonenden

De uitspraak in het kort geding over de krimp op luchthaven Schiphol is “de slechtst mogelijke uitslag”. Dat zegt advocaat Channa Samkalden, die de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) bijstond in de zaak. De rechter oordeelde dat de Staat het aantal vluchten dit jaar niet mag verlagen van 500.000 naar 460.000. Maar daarmee laat de rechter “bewoners in de steek”, aldus Samkalden.

RBV had zich namens omwonenden van Schiphol als partij aan de kant van de Staat gevoegd. Volgens Samkalden biedt de huidige wet geen ruimte voor 500.000 vliegbewegingen. Die maximale hoeveelheid gedoogt de overheid sinds 2015 en loopt vooruit op een nieuwe regelgeving waarin deze aantallen wettelijk worden vastgelegd. Maar dat besluit laat nog op zich wachten, onder meer vanwege het feit dat Schiphol nog geen natuurvergunning heeft.

“Komend jaar gaat de ernstige overlast door, op last van de rechter”, stelt Samkalden namens RBV. “De rechter verbiedt de Staat de wet te handhaven en laat op die manier de bewoners in de steek.” Volgens haar mag de Staat nu ook niet meer ingrijpen als de geluidsoverlast op bepaalde plekken rond Schiphol groter is dan wettelijk toegestaan.

Over die geluidsoverlast is het laatste woord sowieso nog niet gezegd. RBV staat op 4 juli tegenover de Staat in een bodemprocedure. Daarin eisen de omwonenden dat de overheid rond Schiphol handhaaft op de geluidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook willen zij dat het aantal vliegbewegingen alsnog “drastisch” naar beneden gaat.