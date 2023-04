Hogere prijzen stuwen verkopen tuincentra, haardhout populairder

Tuincentra hebben vorig jaar minder artikelen verkocht, maar toch meer omgezet. Dat komt door de gestegen prijzen. Hoewel de bereidheid bij consumenten voor grote aankopen afnam, rekenden ze volgens brancheorganisatie Tuinbranche Nederland aan de kassa toch meer af.

De opbrengsten bedroegen in totaal 2,1 miljard euro. Dat is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Vooral tuinkachels, vuurkorven, haardhout en terrasverwarmers liepen goed, waarschijnlijk doordat de gasprijzen vorig jaar flink opliepen na de oorlogsuitbraak in Oekraïne. In deze relatief kleine productcategorie kende de branche een omzetplus van wel 27 procent, tot 14 miljoen euro. Daarentegen werd er aan sierbestrating met 11 miljoen euro ongeveer een tiende minder geld uitgeven.

Adjunct-directeur Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland merkt op dat de cijfers niet alleen werden beïnvloed door de torenhoge inflatie, maar bijvoorbeeld ook door weersomstandigheden. “Bij deze bijzondere mix van omstandigheden is het niet verbazingwekkend dat we bij de productcategorieën flinke fluctuaties zien”, geeft ze aan.

In de circa vijfhonderd tuincentra in Nederland is vorig jaar voor bijna 300 miljoen euro aan bloemen en planten voor buiten besteed. Dat is minder dan in de voorgaande twee coronajaren. In 2021 ging het bijvoorbeeld nog om bijna 320 miljoen euro. Maar er is hieraan vorig jaar wel meer uitgegeven dan de 275 miljoen euro uit 2019, het laatste jaar voor de virusuitbraak. Verder komt uit de cijfers naar voren dat tuincentra vorig jaar voor 155 miljoen euro aan bloemen en planten voor binnenshuis hebben verkocht. Dat komt neer op een toename van ruim 5 procent.