IMF wil onderzoek Zwitserse overheid naar omvallen Credit Suisse

De Zwitserse regering zou “zorgvuldig” moeten onderzoeken wat er bij bankconcern Credit Suisse is misgegaan om lessen te trekken uit het omvallen van de bank, meldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Volgens het IMF hebben autoriteiten met “beslissende acties” gereageerd bij de eerste interventie sinds de financiële crisis in 2008 om een ​​wereldwijd systeemrelevante bank in stand te houden. Toch zouden de functionarissen van het IMF meer willen weten over de gang van zaken. Het gaat onder meer om de aanpak van het management van Credit Suisse bij “langdurige tekortkomingen” op het gebied van risicobeheer.

“We kijken uit naar een zorgvuldige beoordeling en analyse van deze zaak en de geleerde lessen, zowel voor Zwitserland als internationaal gezien”, stelt de in Washington gevestigde organisatie.

De Zwitserse regering in Bern had besloten om Credit Suisse niet te ontmantelen, maar bemiddelde in plaats daarvan bij een noodovername door de grotere rivaal UBS. Door aandelenbeleggers te bevoordelen ten opzichte van de houders van bepaalde Credit Suisse-obligaties veroorzaakte de uitkomst grote onrust op de financiële markten.

De Zwitserse toezichthouder FINMA laat weten dat het op 19 maart een faillissements- en overnameplan had klaarliggen voor Credit Suisse. Op die dag werd de in problemen geraakte bank overgenomen door UBS, met steun van de overheid. Credit Suisse had te maken met een “ongekende” bankrun, vertelde Marlene Amstad, voorzitter van FINMA aan verslaggevers tijdens een persconferentie in Bern.

De toezichthouder gaf eerder al aan dat een noodovername de enige haalbare optie was. Amstad staat achter de beweringen van de Zwitserse minister van Financiën Karin Keller-Sutter, die op 25 maart zei dat Credit Suisse “geen nieuwe handelsdag zou hebben overleefd” te midden van een vertrouwenscrisis bij beleggers.

Amstad verwierp de suggestie dat FINMA niet vroeg of agressief genoeg heeft ingegrepen om de problemen van Credit Suisse aan te pakken. De toezichthouder heeft volgens haar vorig jaar al gevraagd aan de bank om zijn financiële buffers te versterken.