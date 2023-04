Italiaanse toezichthouder onderzoekt Meta om schrappen muziek

De Italiaanse toezichthouder voor eerlijke concurrentie opent een onderzoek naar Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, omdat het bedrijf veel muziek van zijn platforms afhaalde. Het Amerikaanse techconcern zou daarmee de belangenbehartiger van Italiaanse muzikanten op een oneerlijke manier onder druk hebben gezet om akkoord te gaan met een deal over muziekrechten, schrijft de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Meta onderhandelde met de belangenbehartiger over de vergoedingen die Italiaanse muzikanten moeten krijgen als hun nummers op Facebook of Instagram worden geplaatst. Maar die gesprekken werden volgens de toezichthouder mogelijk onterecht afgebroken, waarna Meta alle muziek van de vertegenwoordigde artiesten verwijderde van zijn platforms. Zij verloren daardoor een groot publiek. Gebruikers van de sociale media hadden ineens veel minder keuze in de muziek die zij op Facebook of Instagram konden luisteren.

De Italiaanse concurrentiewaakhond verdenkt Meta er ook van onvoldoende informatie te hebben gedeeld voor eerlijke onderhandelingen met de belangengroep voor muzikanten, terwijl het bod van het socialmediaconcern “economisch onvoldoende” was. Dat verzwakte mogelijk ook de concurrentiepositie van de auteursrechtenorganisatie, stelt de AGCM.

Meta zei tegen het Italiaanse persbureau ANSA “bereid te zijn samen te werken om aan de eisen van de AGCM te voldoen”. Het socialmediabedrijf zegt ook “absolute prioriteit” te geven aan het respecteren van auteursrechten en hoopt op een akkoord “dat alle partijen voldoening geeft”.