Johnson & Johnson omhoog op voorzichtig gestemd Wall Street

De koersenborden op Wall Street lieten woensdag aan het begin van de handel een wisselend beeld zien. Beleggers deden het voorzichtig aan door zorgen over een vertraging van de Amerikaanse economie. Dat kwam onder meer door een rapport van loonstrookverwerker ADP waaruit blijkt dat de banenmarkt in de Verenigde Staten aan het afzwakken is. Dat heeft de vrees voor een recessie aangewakkerd bij handelaren.

Toch vindt bestuurder Loretta Mester van de Federal Reserve in Cleveland dat de rente verder moet worden verhoogd om de inflatie terug te dringen. “Met hoeveel de rente precies nog omhoog moet en hoelang het beleid restrictief moet blijven, hangt af van hoeveel de inflatie en inflatieverwachtingen naar beneden gaan”, zei ze tijdens een toespraak in New York.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent hoger op 33.447 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4094 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent tot 12.060 punten.

Beleggers kregen ook nog een teleurstellend cijfer over de Amerikaanse woningmarkt te verwerken. Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning daalde vorige week met 4 procent ten opzichte van de week ervoor. De hypotheekrente ging vorige week iets omlaag, maar de vraag naar woningkredieten nam daardoor niet toe.

Farmaceut Johnson & Johnson ging 3,7 procent omhoog. Het concern betaalt 8,9 miljard dollar in een schikking over babypoeder dat mogelijk kankerverwekkend is. Door het hoge bedrag te betalen wil het bedrijf onder tienduizenden rechtszaken uitkomen.

De regionale bank First Citizens BancShares maakte een koerssprong van ruim 22 procent. UBS heeft zijn advies voor het aandeel verhoogd van verkopen naar kopen.

De olieprijzen gingen woensdag licht omlaag, na twee dagen van flinke stijgingen. De OPEC+ maakte onlangs plannen bekend om de productie van olie fors te verlagen. Dat moet vanaf mei ingaan en is bedoeld om de prijzen te stutten. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 80,63 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 84,87 dollar per vat.