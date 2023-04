Milieuorganisaties: uitstel jammer, maar krimp Schiphol komt er

Natuur- en milieuorganisaties zijn erg teleurgesteld dat de rechter een stokje steekt voor snelle gedwongen krimp van Schiphol. Toch vertrouwen ze erop dat het aantal vluchten op termijn alsnog omlaag zal gaan. “Deze uitspraak zorgt misschien voor uitstel, maar die krimp van Schiphol gaat er komen. Daar zijn we van overtuigd”, reageren Natuur & Milieu, Milieudefensie, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Greenpeace.

De rechtbank in Haarlem oordeelde woensdag dat het kabinet niet de juiste procedure heeft doorlopen om in het seizoen 2023/2024 al het aantal vluchten te verlagen van 500.000 naar 460.000. Die procedure is inmiddels alsnog ingezet door de overheid en als die is doorlopen, mag de overheid een jaar later alsnog Schiphol een vermindering opleggen.

Luchtvaartmaatschappijen hadden de zaak aangespannen. Met name van KLM noemen de milieugroepen dat “een klap in het gezicht van omwonenden, het klimaat en de regering die het bedrijf heeft gered van een faillissement”. Ze benadrukken dat de overheid moet ingrijpen om de geluidsoverlast en vervuiling te verminderen.

“Deze uitspraak maakt extra duidelijk wat het probleem is met Schiphol, dat nog steeds geen natuurvergunning heeft. KLM heeft geen goed klimaatplan. Deze grote vervuiler staat nu met de rug naar de samenleving, dit is het moment voor een koerswijziging en weer te luisteren naar wat er nodig is voor een veilige toekomst op deze planeet”, aldus de organisaties in hun gezamenlijke reactie.