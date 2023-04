Nederlandse topman chocoladebedrijf Barry Callebaut stapt op

De Nederlandse topman Peter Boone van de grote chocoladeproducent Barry Callebaut is per direct opgestapt na nog geen twee jaar leiding te hebben gegeven aan het bedrijf. Volgens Barry Callebaut vertrekt Boone vanwege persoonlijke redenen. Hij was sinds 1 september 2021 topman bij de onderneming.

Boone wordt per direct opgevolgd door Peter Feld bij het in Zwitserland gevestigde Barry Callebaut. Het grootste chocoladebedrijf ter wereld kampte vorig jaar nog met een salmonellabesmetting bij een fabriek in België die daardoor een tijd dicht moest. De salmonellabacterie werd ontdekt in een partij chocolade van een leverancier. De besmette chocolade bleek geleverd te zijn aan afnemers in Nederland, Duitsland en Frankrijk, maar kwam niet terecht bij consumenten.

Het bedrijf kwam woensdag ook met halfjaarcijfers. Daarbij zag Barry Callebaut de verkoopvolumes dalen. Dat had naast de productieproblemen bij de Belgische fabriek ook te maken met de hoge inflatie waardoor mensen minder chocoladeproducten kopen. De omzet nam wel toe, vooral dankzij prijsverhogingen. Barry Callebaut is een grote toeleverancier aan voedingsbedrijven waaronder Unilever en Nestlé.