Onderzoeker: nauwelijks nieuwe abonnees voor Twitter in maart

Hoewel Elon Musk de afgelopen maand geprobeerd heeft om Twitters abonnementsdienst Twitter Blue aantrekkelijker te maken, heeft dat nauwelijks effect gehad volgens onderzoeker SimilarWeb. Dat bedrijf, dat internetverkeer analyseert, stelt dat er in maart slechts 116.000 nieuwe abonnees bij zijn gekomen. En dat terwijl de pagina om het abonnement te kopen door zo’n 2,6 miljoen mensen werd bezocht.

In februari waren er minder dan 300.000 Twitter Blue-abonnees, schreef de goed ingevoerde Amerikaanse nieuwssite The Information al eerder. Zelfs als daar 116.000 mensen bij zijn gekomen, betaalt nog altijd minder dan 1 procent van de maandelijkse gebruikers van Twitter voor het sociale medium. Maar SimilarWeb telt abonnees die zich via mobiele apps aanmelden niet mee, net als groepsaanmeldingen die organisaties doen voor hun personeel.

De afgelopen maand pushte Twitter de abonneedienst voor mensen die eerder een blauw vinkje hadden omdat Twitter had gekeken of ze echt waren wie ze zeiden dat ze waren. Musk veranderde dat beleid en besloot dat betalende abonnees een blauw vinkje zouden krijgen. Per 1 april zouden de oude vinkjes verdwijnen, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. Ook is er weerstand, want bekende Twitter-gebruikers als schrijver Stephen King en basketballer LeBron James hebben al aangegeven niet te willen betalen voor het vinkje. Ook de krant New York Times weigert dat.

Musk heeft vol ingezet op Twitter Blue om de inkomsten van Twitter op te voeren. Daar staat tegenover dat veel adverteerders zijn weggelopen vanwege de onrust op het sociale netwerk sinds Musk het daar voor het zeggen heeft.