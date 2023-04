Ralph Hamers’ tijd als topman van UBS zit er nu echt op

Ralph Hamers vertrekt woensdag definitief als topman van de Zwitserse bank UBS. Het vertrek van de voormalige ING-topman werd al eind vorige maand aangekondigd nadat UBS zijn noodlijdende branchegenoot Credit Suisse had overgenomen. Hamers wordt opgevolgd door de man die ook zijn voorganger was, Sergio Ermotti.

Ermotti, zo zei UBS bij de bekendmaking, heeft meer ervaring met overnames en reorganisaties dan Hamers. Tijdens zijn vorige periode als topman van UBS, tussen 2011 en 2020 had hij ook banen moeten schrappen in de nasleep van de financiële crisis. Door de overname van Credit Suisse zijn er nu veel dubbelingen bij de bank.

Eind vorig jaar hadden UBS en Credit Suisse gezamenlijk wereldwijd 125.000 mensen in dienst. Volgens de Zwitserse krant SonntagsZeitung moeten er daarvan 36.000 verdwijnen, waarvan 11.000 in Zwitserland.

Maar dat zou niet de enige reden zijn voor de aanstelling van Ermotti. Hamers, die was aangetrokken vanwege zijn succesvolle digitale strategie bij ING, zou niet het vertrouwen van de toezichtsraad meer hebben, schreef zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Maar andere bronnen beweerden dat de Zwitserse overheid, die de overname van Credit Suisse door UBS had gearrangeerd, liever een Zwitser aan het hoofd van de bank zag staan en dat Hamers daarom plaats moest maken.

De 57-jarige Limburger blijft officieel nog aan als adviseur. Maar in de praktijk komt dat neer op een oplossing om een snel vertrek mogelijk te maken en toch tot een salarisregeling te komen.

Hamers hangt in Nederland nog altijd strafvervolging boven het hoofd. In 2020 moest het Openbaar Ministerie dat inzetten na een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Dat stelde na een klacht van financieel activist Pieter Lakeman dat Hamers persoonlijk aansprakelijk kon worden gesteld voor het jarenlang ontbreken van antiwitwascontrolers bij ING. De bank schikte in die kwestie in 2018 al voor 775 miljoen euro.