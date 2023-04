Rechter doet uitspraak in kort geding tegen krimp Schiphol

De rechtbank van Haarlem doet woensdag uitspraak in een kort geding dat luchtvaartmaatschappij KLM en luchtvaartbranchevereniging IATA hebben aangespannen tegen de Staat. Ook verschillende andere luchtvaartmaatschappijen scharen zich achter deze partijen. Centraal staat de voorgenomen krimp op luchthaven Schiphol van 500.000 naar 460.000 vluchten. De uitspraak volgt twee dagen na het besluit van Schiphol om jaarlijks al 10.000 minder nachtvluchten te verwerken.

De luchtvaartmaatschappijen betoogden tijdens de zitting op 21 maart dat de Staat een wettelijk verplichte procedure niet had doorlopen om het aantal vluchten te verminderen. Die schrijft voor dat eerst een doel moet worden geformuleerd voor het terugdringen van de geluidshinder van Schiphol. Hieruit komt vervolgens een aantal maatregelen voor de middellange en lange termijn. Zijn die maatregelen onvoldoende, dan pas mag worden gedacht aan capaciteitsreductie.

De Staat beweerde echter dat de capaciteitsreductie ook mogelijk is zonder die procedure. Dat zou komen omdat kan worden teruggevallen op het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) uit 2008. Voor dat besluit zijn toen al de verplichte stappen doorlopen, waardoor deze nu niet meer nodig zouden zijn. Bovendien is er met dat besluit geen sprake van krimp. Bij het LVB uit 2008 lag het maximale aantal vluchten namelijk onder de nu voorgestelde 460.000.

Luchthaven Schiphol vroeg tijdens de zitting om duidelijkheid en perspectief in afwachting van nieuwe regels omtrent het aantal vluchten via de luchthaven. De verlaging van het aantal vluchten is volgens Schiphol een noodzakelijke tussenstap. Uiteindelijk wil het kabinet het aantal vluchten reduceren tot 440.000.

Interim-topman van Schiphol Ruud Sondag meldde maandag in een interview met het AD het aantal vluchten via de luchthaven in de nacht te willen beperken. Ook worden lawaaiige vliegtuigen stapsgewijs verboden en stopt de luchthaven met privéjets. Die besluiten waren volgens Sondag niet ingegeven door de ophanden zijnde uitspraak van de rechter. “Ik vind dat wíj maatregelen moeten nemen. We moeten niet blijven polderen, een kort geding aanspannen of roepen: groei, groei, groei, als heilige graal. Daarmee voed je alle negativiteit in het debat over de luchtvaart.”