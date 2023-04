Schiphol: duidelijkheid over aantal vluchten na uitspraak rechter

De uitspraak van de rechter, in het kort geding dat luchtvaartmaatschappijen aanspanden tegen de Staat vanwege de voorgenomen krimp op Schiphol, geeft volgens de luchthaven duidelijkheid over het aantal vluchten. Dinsdag oordeelde de rechter dat de Staat het aantal vluchten via Schiphol niet mag verlagen van 500.000 naar 460.000.

Duidelijkheid is precies waar Schiphol om vroeg tijdens de behandeling van het kort geding op 21 maart. Al zag de luchthaven de verlaging van het aantal vluchten wel als een noodzakelijke tussenstap, voordat het aantal vluchten uiteindelijk gereduceerd zou worden tot 440.000. Maar Schiphol wilde vooral weten waar het aan toe is met het oog op het komende winterseizoen, als de reductie in zou gaan. Medio april moet de slotcoördinator van de luchthaven namelijk het aantal slots al rond hebben op basis van de capaciteit van de luchthaven.

Een woordvoerder voegt toe dat Schiphol “onverminderd blijft doorgaan met alles wat we doen om luchtvaart stiller en schoner te maken”. Daarbij verwijst hij naar de plannen, die maandag naar buiten kwamen via interim-topman Ruud Sondag, om jaarlijks 10.000 minder nachtvluchten te verwerken. Ook wil Schiphol lawaaiige vliegtuigen stapsgewijs verbieden en stopt de luchthaven met priv√©jets.