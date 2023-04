Subsidiepot voor aanschaf elektrische truck alweer leeg

De subsidiepot voor de aanschaf van elektrische trucks is door de grote belangstelling van ondernemers alweer leeg. Dat meldt de autobrancheorganisatie RAI, die aangeeft dat het aantal inschrijvingen dat over een periode van negen uur binnenkwam twee keer zo hoog was als dat verwerkt kon worden. Ondernemers konden zich vanaf dinsdag 09.00 uur inschrijven. In totaal was er 30 miljoen euro subsidie beschikbaar. RAI dringt er bij het kabinet nu op aan om meer financiële middelen vrij te maken.

Vervoerders en transporteurs willen volgens de brancheorganisatie “waar het kan” overschakelen naar zero-emissietrucks, stelt RAI. Die overstap is onder meer nodig omdat Nederlandse steden in toenemende mate vervuilende voertuigen uit de binnenstad willen weren. Ook stellen veel opdrachtgevers duurzaamheidseisen aan hun transporteurs, aldus de brancheorganisatie.

Maar de aanschaf van een schone truck is momenteel drie tot vijf keer duurder dan de aanschaf van een moderne dieseltruck. RAI vindt dan ook dat de subsidieregelingen voor dit jaar onvoldoende zijn en dat er meer geld nodig is, op meerdere vlakken. “Om die elektrische trucks optimaal te kunnen inzetten, moeten er ook snellaadstations bijkomen en zouden de energie- en netwerkbeheerders meer capaciteit moeten creëren”, meent Sacha Boedijn, sectiemanager zware bedrijfswagens bij RAI.