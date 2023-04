Voorzitter UBS: integratie Credit Suisse duurt zeker 3 tot 4 jaar

De samenvoeging van Credit Suisse met UBS duurt zeker drie tot vier jaar, zegt Colm Kelleher, voorzitter van de Zwitserse bank UBS. Zelfs met bescherming in de vorm van overheidssteun, is er een “enorm risico bij de integratie van deze bedrijven”, voegde hij daaraan toe in aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van UBS.

De grootste bank van Zwitserland kocht vorige maand zijn grote rivaal voor omgerekend zo’n 3 miljard euro. Credit Suisse was in financiële problemen geraakt na jaren van schandalen, verliezen en mislukkingen in risicobeheer. De Zwitserse overheid bemiddelde bij de noodovereenkomst om een ​​einde te maken aan de vertrouwenscrisis bij Credit Suisse, die zich over de wereldwijde financiële markten begon te verspreiden.

“Credit Suisse zal niet langer een onafhankelijk bedrijf zijn”, zei Kelleher woensdag. “Het was een icoon van de Zwitserse economie, een bank die een cruciale rol speelde in de economische ontwikkeling van Zwitserland en een wereldwijde en gerespecteerde speler.”