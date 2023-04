WTO: groei wereldhandel dit jaar waarschijnlijk ‘ondermaats’

De wereldwijde handel zal dit jaar naar verwachting met 1,7 procent groeien. Dat meldde de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in een nieuw rapport. Dat is sterker dan eerder gedacht, maar wel minder dan vorig jaar toen nog sprake was van een groei van 2,7 procent. De WTO spreekt dan ook van een “ondermaatse” groei van de wereldhandel.

In oktober werd door de organisatie nog gerekend op een toename van de mondiale handel dit jaar met 1 procent. Maar de handel krijgt nu een boost door de heropening van de Chinese economie door het loslaten van het strikte coronabeleid, aldus de WTO.

Het cijfer over 2022 viel volgens de WTO wel minder sterk uit dan eerder voorspeld, onder druk van een zwak vierde kwartaal. Er was eerder namelijk gerekend op een groei van 3,5 procent voor 2022.

Voor 2024 wordt vooralsnog uitgegaan van een plus van 3,2 procent, maar volgens de WTO zijn er wel een hoop onzekerheden waaronder de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en geopolitieke spanningen, de hoge inflatie en de impact van renteverhogingen door centrale banken.