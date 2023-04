Zwitserland schrapt of verlaagt bonussen top Credit Suisse

De Zwitserse regering zet het mes in de bonussen voor het hogere management van Credit Suisse, na de redding van de noodlijdende bank door UBS. Voor het hoogste bestuur worden de uitstaande bonussen zelfs helemaal geschrapt.

De bonussen voor de managementlaag onder het uitvoerend bestuur van Credit Suisse worden met 50 procent verlaagd en de bonussen voor de derde laag worden met een kwart verminderd. De maatregel zou ongeveer duizend managers bij de bank treffen. Zij zouden hierdoor tot wel 60 miljoen Zwitserse frank (bijna 61 miljoen euro) aan bonussen mislopen.

Ook wil de regering dat de bank kijkt of bonussen die reeds zijn uitgekeerd kunnen worden teruggevorderd. Credit Suisse moet daar verslag over uitbrengen aan de overheid.

Het door schandalen geplaagde Credit Suisse werd enige tijd terug van de ondergang gered dankzij een overname door de grotere Zwitserse branchegenoot UBS. Onder de Zwitserse bevolking en in de politiek is veel kritiek op die redding, mede omdat de overheid voor miljarden aan garanties heeft gegeven. Als er sprake is geweest van staatssteun aan een bank kan Zwitserland maatregelen rond bonussen opleggen.