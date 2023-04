Amsterdamse huizenprijzen terug op niveau van twee jaar terug

De huizenprijzen in Amsterdam zijn afgenomen tot het niveau van het eerste kwartaal van 2021, toen het bedrag voor het eerst boven de half miljoen euro uitkwam. Dat constateert de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) die aangeeft dat de vraagprijs van een woning gemiddeld genomen ook steeds vaker de verkoopprijs is.

De kwartaalcijfers van de MVA komen gelijktijdig met die van de landelijke Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De bijna 1500 Amsterdamse woningen die afgelopen kwartaal via MVA-makelaars zijn verkocht gingen in doorsnee voor 507.000 euro naar een nieuwe eigenaar. Dit komt neer op een daling van 4,9 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en een afname van bijna 10 procent vergeleken met een jaar terug.

Hiermee betaalden huizenkopers in de hoofdstad gemiddeld 0,1 procent minder voor hun nieuwe optrek dan dat verkopers ervoor vroegen. In oktober, november en december moest nog 2,4 procent meer dan de vraagprijs worden neergeteld. Van het totaal aan verkochte woningen werd 47 procent wel nog steeds boven de vraagprijs verkocht. Drie maanden eerder was dit nog 63 procent.

Onder druk van de gestegen hypotheekrente zijn de huizenprijzen in heel Nederland gezakt. Maar hoe de cijfers precies uitpakken verschilt per regio, net zoals de huizenprijzen afgelopen jaren ook niet overal even hard zijn gestegen.

Door de afkoeling van de woningmarkt werden in Amsterdam afgelopen kwartaal een kwart minder verhuizingen geteld dan in de laatste maanden van vorig jaar. Daarbij nam het aanbod aan te koop staande huizen wat af, hoewel de keuze voor kopers nog wel veel ruimer is dan een jaar geleden.

“Waar vooral januari altijd een rustige maand is in de makelaardij, zagen we dat dit jaar doortrekken naar de maand februari. In maart lijkt de markt voor de bestaande bouw echter weer goed aan te trekken”, laat MVA-voorzitter Jerry Wijnen weten.

Wat betreft de nieuwbouw zijn er volgens hem wel grote zorgen. “De investeringskosten zijn te hoog, projecten worden teruggetrokken, prijsverlagingen voor oplevering worden doorgevoerd of projecten worden uit de koopmarkt gehaald om verhuurd te worden. Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen en kunnen grote consequenties met zich meedragen voor de ontwikkeling van de woningmarkt in Nederland.”