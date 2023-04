CBS: verkoop nieuwbouwwoningen eind vorig jaar gehalveerd

De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het laatste kwartaal van vorig jaar gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat de grootste daling sinds het statistiekbureau in 2015 begon met dit bij te houden.

Bij de nieuwbouwwoningen is het aantal transacties in de loop van 2022 steeds sneller afgenomen. Zo telde het CBS in oktober, november en december nog maar ruim 5300 verkochte nieuwbouwhuizen. Dat is bijna 51 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2021.

De ontwikkeling heeft waarschijnlijk alles te maken met de beperkte aanwas van nieuwe huizen, geeft CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen aan. Hij wijst erop dat in de cijfers voor de nieuwbouw normaal op veel verschillende momenten koopcontracten worden getekend. “Sommige mensen kopen een huis als de grond nog niet eens rijp is.”

Maar het probleem is dat de laatste tijd veel te weinig nieuwe huizen worden bijgebouwd. Nederlandse gemeenten gaven vorig jaar ook minder vaak een vergunning af voor de bouw van nieuwe woningen.

Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) zei in januari niet voor niets te verwachten dat er dit en volgend jaar minder woningen worden opgeleverd, waarschijnlijk zo’n 70.000 per jaar. Dat komt onder meer door een tekort aan ambtenaren om bouwvergunningsaanvragen te behandelen. Ook de gestegen kosten voor bouwmaterialen en de hogere rentes spelen een rol, evenals een tekort aan geschikte bouwlocaties.

Van Mulligen geeft ook aan dat de woningmarkt in zijn geheel de laatste tijd is afgekoeld. Dat komt vooral door de opgelopen hypotheekrente, waardoor veel mensen minder kunnen lenen voor hun hypotheek. Deze ontwikkeling raakt de verkoop van nieuwbouwwoningen eveneens. Ook zit de stikstofproblematiek volgens de econoom de nieuwbouw in de weg.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) komt later op donderdag alweer met woningmarktcijfers over het eerste kwartaal. Die verschillen van die van het CBS. Het statistiekbureau verwerkt huizenverkopen pas als notarissen die laten inschrijven bij het Kadaster. De cijfers van de NVM zijn onvollediger maar gebaseerd op het moment dat het koopcontract wordt getekend. Dat is eerder, waardoor trends daar vaak ook eerder worden gesignaleerd.