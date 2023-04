Feyenoord-shirtsponsor EuroParcs ‘schaamt’ zich voor wangedrag

Feyenoord-shirtsponsor EuroParcs schaamt zich voor het ‘aanstekerincident’ bij de bekerwedstrijd Feyenoord-Ajax. Het vakantieparkenconcern verbindt hieraan verder geen consequenties met betrekking tot zijn sponsoring van de Rotterdamse voetbalclub.

Ajax-speler Davy Klaassen kreeg tijdens de Klassieker op woensdagavond een voorwerp naar zijn hoofd gegooid van een supporter, waarschijnlijk een aansteker. “Net als de clubleiding van Feyenoord schamen wij ons voor dit wangedrag”, zegt directeur Andries Bruil van de onderneming hierover. “Wij veroordelen geweld in iedere vorm en hebben met afschuw gekeken naar wat er in het stadion gebeurd is.”

Volgens Bruil valt een onderscheid te maken tussen Feyenoord als club en “individuen die zichzelf niet onder controle hebben en daarmee de club, en voetbal in zijn algemeenheid, in diskrediet brengen”. “99 procent van de supporters komt naar het stadion om een fijne middag of avond te beleven, maar krijgt helaas te maken met maatregelen die nodig zijn om dit soort excessen te voorkomen.”

De EuroParcs-topman onderstreept dat hij het erg belangrijk vindt dat toeschouwers en spelers zich veilig voelen en met plezier een wedstrijd in het stadion kunnen beleven. Daarbij zou ook respect horen voor de clubs die op bezoek komen. “Ook al is het je grootste opponent. Om met John de Wolf te spreken: Gebruik je verstand!”