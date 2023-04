Half miljard naar ‘wereldwijde koploper’ biowetenschappen in Delft

Speciaalchemiebedrijf DSM gaat samenwerken met ASR Dutch Science Park Fund om de Biotech Campus Delft (BCD) verder te ontwikkelen tot “wereldwijde koploper” in biowetenschappen, maakte DSM bekend. Daarbij gaat het fonds van verzekeraar ASR de komende jaren honderden miljoenen euro’s investeren in de campus, onder andere in nieuwbouw en in de aankoop van kantoren en laboratoria.

De deal behelst onder meer dat het ASR-onderdeel bestaande kantoren en laboratoria koopt, die DSM verhuurt aan startende bedrijven. Daarnaast wil de investeerder over een periode van twintig jaar tot zo’n 500 miljoen euro steken in vastgoed op het terrein. DSM blijft eigenaar van het Rosalind Franklin Biotech Center en de Biotech Campus Delft, inclusief infrastructuur en voorzieningen.

DSM gaat de toegankelijkheid van de campus verbeteren en draagt zo zorg voor de langetermijnontwikkeling van de locatie.

De Biotech Campus Delft brengt onder meer gerenommeerde onderzoeksinstituten, start-ups, fermentatie-expertise en commerciële activiteiten samen op één locatie. “Door deze samenwerking zal de Biotech Campus Delft als fermentatie- en bioscience hotspot een leidende rol spelen in de wereldwijde overgang naar een duurzame, bio-based economie”, aldus DSM.

DSM investeerde eerder al in de Delftse start-up Meatable. Dit bedrijf produceert kweekvlees met stamcellen. Het ASR Dutch Science Park Fund investeert al op meerdere locaties in de ontwikkeling van campussen via een samenwerking, zoals met de Technische Universiteit Delft en Kennispark Twente.

“We moeten ons voedselsysteem transformeren en ons voedsel duurzamer, gezonder, voedzamer en lekkerder maken met respect voor de wensen van producenten, boeren en consumenten”, zegt Dimitri de Vreeze, topman van DSM, in een toelichting. “Met deze langetermijninvestering in de Biotech Campus Delft draagt het ASR Dutch Science Park Fund bij aan het stimuleren van de Nederlandse kennissector”, voegt ASR-topman Jos Baeten daaraan toe.

Bedrijven experimenteren al tijden met het kweken van vlees in het laboratorium, zoals Mosa Meat uit Maastricht en Meatable uit Delft. Daarbij voeden ze enkele dierlijke cellen in het lab, waarbij vlees ontstaat zonder slacht. Beide bedrijven haalden al tientallen miljoenen euro’s op bij investeerders, waarmee ze hun product willen doorontwikkelen tot een betaalbaar lapje vlees.

De Italiaanse regering kondigde vorige maand aan dat ze dierlijk voedsel dat uitsluitend in het laboratorium is gemaakt wil verbieden. Volgens landbouwminister Francesco Lollobrigida garanderen zulke producten onvoldoende “kwaliteit, welzijn en bescherming van onze cultuur en traditie”. Premier Giorgia Meloni kondigde eerder al maatregelen tegen onconventionele voedingsmiddelen aan. Ze wil snel verplichte labels invoeren voor producten waarin insecten zijn verwerkt, na ophef op sociale media over het gebruik van krekelmeel in eten.