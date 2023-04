Huizenprijzen volgens makelaars sterkst gedaald in tien jaar

De Nederlandse huizenprijzen zijn in het eerste kwartaal het sterkst gedaald in tien jaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) telden huizenkopers gemiddeld 8,2 procent minder neer voor een bestaande woning dan een jaar eerder. Vooral vrijstaande huizen en appartementen werden fors goedkoper.

Het gaat om het tweede kwartaal op rij dat de huizenprijzen een flinke daling laten zien. In de laatste drie maanden van vorig jaar werden woningen al 6,4 procent goedkoper. Dat was de eerste daling op jaarbasis in negen jaar. Daarmee heeft de woningmarkt onder druk van de gestegen rente in korte tijd een grote omslag laten zien. In 2021 ging de prijs nog met zo’n 20 procent omhoog.

Lana Gerssen, makelaar en voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, spreekt van een “normale correctie” op de enorme prijsstijgingen van de afgelopen jaren. “Iedereen voelde wel aan dat een prijsstijging van 20 procent per jaar niet houdbaar zou zijn.”

Dat wil volgens haar niet zeggen dat er nu alweer sprake is van een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod. “Kopers krijgen wel wat meer keuze uit een betaalbaarder aanbod. Daar staat alleen een gestegen hypotheekrente tegenover die doorwerkt in een wat hogere netto maandlast.” Vandaar dat een grote groep mensen nog steeds grote moeite heeft om een geschikt huis te vinden.

Gemiddeld werd 394.000 euro betaald voor de bijna 28.500 bestaande woningen die NVM-makelaars in januari, februari en maart verkochten. Dat laatste betekende een afname van 2 procent van het aantal verhuizingen ten opzichte van een jaar eerder. NVM-makelaars verkochten daarnaast bijna 4200 nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Daar ging het om een daling van 37 procent.

“Kijk ik naar de ontwikkeling van het aankomend nieuwbouwaanbod dat gebouwd en opgeleverd wordt, dan maak ik me zorgen. Die aantallen zijn dramatisch laag terwijl we ze keihard nodig hebben”, zegt Gerssen. De nieuwbouw bleef vorig jaar al fors achter. Plannen komen volgens de makelaars regelmatig niet in de verkoop of worden eruit gehaald door achterblijvende verkoopresultaten.

De NVM merkt ook dat er een kloof dreigt te ontstaan tussen de prijzen van nieuwbouw en bestaande bouw. Voor een nieuwbouwwoning waren kopers afgelopen kwartaal namelijk gemiddeld 468.000 euro kwijt, maar 2,9 procent minder dan een jaar eerder.

De oplossing zit hem volgens de NVM in het snel meer bijbouwen van huizen. “Want zonder beweging en doorstroming gaat de woningmarkt op slot en dat is funest voor kopers”, aldus Gerssen.