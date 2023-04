Makelaars durven geen voorspelling meer te geven over huizenprijs

Makelaarsorganisatie NVM durft niet meer te voorspellen waar het heen gaat met de huizenprijzen, nadat woningen in Nederland afgelopen kwartaal het sterkst in waarde daalden in tien jaar. “Dat is lastig te voorspellen. Daar gaan we geen uitspraken meer over doen”, zegt voorzitter Lana Gerssen van de vakgroep Wonen van de NVM in gesprek met het ANP.

Ze wijst erop dat tijdens de coronapandemie sommige mensen dachten dat de prijzen zouden gaan dalen, maar dat dit niet gebeurde en de huizenprijzen juist hard opliepen. “De prijsdaling is nu nog niet zo ver dat de piek eraf is”, redeneert Gerssen verder. Dit zou er op kunnen wijzen dat de huizenprijzen komende tijd nog verder zullen dalen.

“Ware het niet dat er nog steeds heel veel vraag is om te verhuizen. We hebben een woningtekort”, geeft ze ook aan. Het zou volgens Gerssen ook zomaar kunnen gebeuren dat mensen snel wennen aan de hogere rentes en dat de prijsdaling gaat afvlakken.

Het gevolg van deze “onzekerheid in de markt” is dat veel mensen hun verhuisplannen op de lange baan schuiven. De woningverkopen lopen terug, vooral bij de nieuwbouw, en afgelopen kwartaal hebben flink minder mensen hun huis te koop gezet. Voor makelaars is het evenwel lastig om hier harde conclusies uit te trekken, omdat er in het eerste kwartaal van het jaar altijd wat minder woningen het aanbod instromen.

“Mensen vragen heel vaak: is dit het juiste moment om mijn huis te koop te zetten of om een huis te kopen”, vertelt Gerssen, die zelf ook makelaar is. Dan wijst ze mensen erop dat de rente de laatste tijd weliswaar oploopt, maar dat deze zich historisch gezien nog steeds op een redelijk laag niveau bevindt.

“Uiteindelijk is het iets dat iedereen voor zichzelf moet beslissen”, aldus Gerssen. Dan gaat het erom of het een “natuurlijk moment” in iemands leven is om een nieuw huis te kopen, bijvoorbeeld als mensen denken aan gezinsuitbreiding. Ze raadt iedereen wel aan goed met banken en hypotheekadviseurs na te gaan wat ze wel en niet kunnen betalen.

Deze nieuwe boodschap van de NVM staat in schril contrast tot die van drie maanden geleden. Toen dachten de makelaars nog dat de prijsdalingen niet lang zouden aanhouden. Gerssen had toen nog de indruk dat de “ergste oververhitting” uit de woningmarkt verdwenen leek.

Er is wel een lichtpuntje, geeft Gerssen nu aan. Daarmee doelt ze op de NVM Open Huizen Dag van afgelopen zaterdag. Die trok ruim 66.000 bezoekers en er waren 13.500 woningeigenaren die de deuren van huis open hadden gezet. Voor beide cijfers betekende dat een forse toename vergeleken met de vorige editie in oktober. Dat betekent volgens Gerssen dat de vraag naar woningen “nog onverminderd groot” is.