Meer dan 12.000 ondertekeningen voor pauze op AI-ontwikkeling

Het aantal ondertekenaars van de open brief die oproept tot een pauze in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) blijft groeien. Zeker 12.000 ondertekenaars zijn inmiddels geverifieerd, in totaal zijn er zo’n 50.000 ondertekeningen.

De oproep is opgesteld door het Future of Life Institute, een instelling die zich bezighoudt met de risico’s van nieuwe technologieën en het voorkomen van rampen die daardoor veroorzaakt kunnen worden. Achter de organisatie zitten onder anderen Skype-oprichter Jaan Tallinn en Tesla-baas Elon Musk. Zij hebben de brief ook ondertekend.

De ondertekenaars vragen aan ontwikkelaars van AI-systemen om zes maanden lang geen programma’s te bouwen die krachtiger zijn dan GPT 4. Dat is de nieuwste versie van het taalmodel van OpenAI, dat ver gevorderd is met de ontwikkeling van generatieve AI. Daarbij creëren modellen voor kunstmatige intelligentie na eenvoudige aanwijzingen zelf complete teksten of beelden, bijvoorbeeld met de chatbot ChatGPT.

Andere vooraanstaande ondertekenaars zijn onder anderen Apple-oprichter Steve Wozniak en schrijver Yuval Noah Harari, net als enkele wetenschappers die aan de basis van AI hebben gestaan, zoals Yoshua Bengio en Stuart Russell. Onderzoekers van veel Nederlandse universiteiten hebben de brief ook ondertekend.