Vrees voor recessie zorgt voor verliezen op Aziatische beurzen

De aandelenbeurzen in AziĆ« koersten tegen het einde van de handel af op verliezen. De vrees voor een recessie neemt toe na tegenvallende cijfers over de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten, ’s werelds grootste economie. Tegelijkertijd blijven spanningen tussen China en Taiwan tastbaar na de ontmoeting tussen de Taiwanese president Tsai Ing-wen en de voorzitter Kevin McCarthy van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De Nikkei in Tokio stond 1,3 procent lager, waarbij aandelen die sterk meebewegen met economische groei of krimp bij de verliezers stonden. Zo verloor autofabrikant Mazda 4,3 procent en verkoelingsspecialist Daikin Industries ruim 4 procent. De Kospi in Seoul verloor 1,1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte een fractie. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent procent.

Uit cijfers van loonstrookverwerker ADP kwam een zwakkere groei van het aantal Amerikaanse banen naar voren dan economen in doorsnee hadden verwacht, wat onder beleggers de vrees voor economische krimp aanwakkert. Eerder deze week liep de prijs voor goud al op uit vrees voor een recessie, omdat het edelmetaal wordt gezien als veilige belegging in onzekere tijden.

Taiwan meldde dat een helikopter en drie schepen van het Chinese Volksbevrijdingsleger dicht bij het eiland zijn gekomen. Het gaat mogelijk om een reactie op de ontmoeting tussen de Taiwanese regeringsleider en een van de belangrijkste Amerikaanse politici. China beschouwt Taiwan als een afvallig gebied en niet als een onafhankelijk land.

Het Taiwanese Foxconn, dat veel iPhones voor Apple in elkaar zet, kwam een dag eerder met kwartaalcijfers die wezen op zwakke groei. Eerder dit jaar waarschuwde het bedrijf al voor stagnatie in 2023. Het aandeel steeg 0,2 procent op de beurs van Taipei

Beleggers verwerkten ook de verrassende keuze van de Indiase centrale bank om voor het eerst sinds april vorig jaar geen renteverhoging door te voeren. Bij de zes voorgaande vergaderingen verhoogden beleidsmakers het belangrijkste tarief telkens om de hoge inflatie te bestrijden, maar nu zouden de risico’s voor economische groei te groot zijn geworden door de chaos in de bankensector.

De olieprijzen daalden, na de aanzienlijke stijging eerder deze week. Een vat Amerikaanse olie werd zo’n 0,5 procent goedkoper op 80,19 dollar per vat en Brentolie werd 0,4 procent minder waard op 84,6 dollar per vat.