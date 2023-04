Zorg- en onderwijspersoneel vraagt door long covid vaker WIA aan

Klachten door langdurige covid leiden in de onderwijs- en zorgsector vaker tot een aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan in andere sectoren. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV, die daarbij constateert dat de kans dat vrouwen een aanvraag doen twee keer zo groot is als bij mannen.

Mensen met langdurige coronaklachten kunnen bij het UWV een aanvraag doen voor de zogeheten WIA-uitkering als zij twee jaar nadat ze ziek zijn geworden nog altijd niet (volledig) hun werk kunnen uitoefenen. Het UWV analyseerde ruim 2600 aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering die vorig jaar werden gedaan. Voorwaarde daarbij was dat langdurige coronaklachten, ook wel het postcovidsyndroom (PCS) genoemd, onderdeel waren van de diagnose. In 82 procent van de gevallen werd de uitkering toegekend.

In de zorgsector is de kans dat mensen met PCS een WIA-uitkering aanvragen 80 procent groter dan gemiddeld. Ook in het onderwijs is het risico groter, met 30 procent. Het UWV vermoedt dat dit komt omdat in deze sectoren sprake is van een verhoogde coronabesmettingskans. Ook werken in deze sectoren relatief veel vrouwen, wat de kans op aanvragen kan vergroten.

De kans dat vrouwen namelijk een beroep doen op een WIA-uitkering is twee keer zo groot als voor mannen, iets wat het UWV “opvallend” noemt. Dat geldt met name voor vrouwen in de leeftijd van 35 tot 54 jaar. Ook merkt het UWV op dat werknemers met een vast dienstverband die lijden aan PCS relatief vaker een aanvraag doen dan tijdelijke werknemers of mensen met een werkloosheidsuitkering.