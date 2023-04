Arbo Unie: herstel van langdurige covid steeds langer

Er zijn steeds minder patiënten met langdurige covid, behalve in sectoren als de zorg en het onderwijs. Dat ziet arbodienstverlener Arbo Unie, die verder merkt dat mensen met langdurige covid steeds langer ziek blijven. Ook hun re-integratie gaat niet goed, aldus Arbo Unie dat voor zo’n 1,2 miljoen werknemers bij ruim 12.000 organisaties werkt.

In het eerste kwartaal daalde het verzuim van patiënten met langdurige covid in de meeste sectoren met 40 procent ten opzichte van een jaar eerder. Maar de helft is nu meer dan een jaar ziek. Vorig jaar was dat nog een derde van alle patiënten.

Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen benadrukt dat er nog veel onbekend is over het verloop van langdurige covid en wat de beste manier is om te herstellen. “Meestal geven bedrijfsartsen zieke werknemers het advies om stapsgewijs het eigen werk in tijd en taken op te bouwen.”

Dat werkt bij langdurige covid niet, weet Roelen. Het ziekteverloop is vaak grillig en “de lichamelijke en mentale conditie” blijven vaak heel laag. Dat zorgt ervoor “dat patiënten thuis met moeite kunnen functioneren, laat staan op het werk”. Maar vaak komt er “ineens een moment dat het met rasse schreden beter gaat en mensen vrij vlot re-integreren”. Langdurige covid vraagt daarom “veel flexibiliteit van werkgevers om ruimte te bieden aan werknemers om in eigen tempo te herstellen”.

Afgezien van langdurige covid is het normale, korte verzuim weer terug op het niveau van voor de coronapandemie. Eind vorig jaar was dat verzuim nog hoog, maar dat kwam door een griepgolf die inmiddels ten einde is.